Vašero eliminacijom De Minora za polufinale priredio spektakularno iznenađenje

Valentin Vašero nadigrao je Aleksa de Minora sa 2:1 (6:4, 3:6, 6:4) i plasirao se u polufinale mastersa u Monte Karlu. U borbi za finale prvog mastersa na šljaci u sezoni snage će odmeriti sa Karlosom Alkarazom.

Posle senzacionalne pobede nad Hubertom Hurkačem za plasman u četvrtfinale najbolji teniser u istoriji Monaka priredio je drugo iznenađenje plasmanom u polufinale, što do sada nije pošlo za rukom ni jednom njihovom teniseru. Za novu istorijsku pobedu, trenutno 23. igraču na svetskoj listi, trebalo je dva sata i 25 minuta igre da nadigra šestog tenisera sveta. U vrlo izjednačenoj igri odluka je pala sredinom trećeg seta kada Vašero uspeva da osvoji brejk prednosti,
