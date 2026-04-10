Vučić, Macut i drugi zvaničnici čestitali Vaskrs patrijarhu Porfiriju i vernicima SPC

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Đuro Macut, kao i drugi državni funkcioneri, uputili su čestitke patrijarhu Porfiriju, sveštenstvu i vernicima Srpske pravoslavne crkve povodom predstojećeg Vaskrsa.

Patrijarh srpski Porfirije primio je Vaskršnju čestitku od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u kojoj mu je poručio da je Vaskrs praznik pobede života i simbol neprekidne obnove čoveka i zajednice. "Snažno nas inspiriše da, poput slavnih predaka – čijoj se plemenitosti i hrabrosti divimo – ostanemo istrajni na putu opredeljenja za svet mira, istinske pravednosti i dubokog čovekoljublja", navodi se u čestitki predsednika Srbije. U saopštenju Srpske pravoslavne