Rat u Ukrajini – 1.506 dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da, ako Rusija želi deeskalaciju, mirovni pregovori treba da se održe u aprilu, maju ili junu. Vaskršnje primirje je humanitarnog karaktera, mi želimo mir, ne primirje, poručuju iz Kremlja. Rusija tvrdi da je preuzela kontrolu nad još dva sela u Ukrajini. Ukrajinske oružane snage napale su Brjansku oblast raketama "neptun", uništivši četiri stambene zgrade, javlja Izvestija.

Zelenski: Ukrajina je trebalo da se pridruži NATO-u u zamenu za odustajanje od nuklea Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da bi Ukrajina u zamenu za odustajanje od nuklearnog oružja trebalo da dobije "bezbednosni kišobran", a garancije dobijene u to vreme nazvao je "nefer igrom i velikom greškom". "Kada je Ukrajina pristala da se odrekne nuklearnog oružja, cena koju je druga strana morala da plati trebalo je da bude pravedna. Verujem da je članstvo u