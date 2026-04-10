Zverev posle velike borbe pobedio Fonseku i plasirao se u polufinale Monte Karla

Nemac Aleksandar Zverev prvi je polufinalista mastersa u Monte Karlu. Zverev je u četvrtfinalu nadigrao Brazilca Žoaoa Fonseku sa 2:1 po setovima 7:5, 6:7, 6:3. Meč je trajao dva sata i 42 minuta igre.

Velika borba dva rivala iz koje je Zverev izašao kao pobednik. Da je bilo obrnuto ne bi bilo nezasluženo. Tako je Nemac stigao do polufinala mastersa u Monte Karlu. Velika borba od samog strta, nekoloko prilika na obe strane, ali do samog finiša nije bilo brejka. Kada se očekivalo da set bude rešen u taj-brejku Zverev oduzima servis rivalu. Potom je bio siguran na svoj i tako rešio prvi set u svoju korist – 7:5. Na startu drugog seta Zverev je oduzeo servis rivalu.