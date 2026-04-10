BLISKOISTOČNI SUKOB: Održan telefonski razgovor predstavnika Izraela i Libana, susret u utorak u Vašingtonu

BEOGRAD - Libansko predsedništvo objavilo je danas da je u prvom telefonskom razgovoru predstavika Izraela i Libana dogovoreno da će direktni razgovori predstavnika dve zemlje biti održani u utorak u Stejt departmentu u Vašingtonu.

Na osnovu inicijative predsednika Libana Džozefa Auna dogovor o sastanku postignut je tokom telefonskog razgovora ambasadorke Libana u Sjedinjenim Američkim Državama Nade Hamadeh Muavad, ambasadora Izraela u Vašingtonu Jehiela Lajtera, uz učešće ambasadora SAD u Bejrutu, Majkla Ise, koji je trenutno u SAD, saopštila je Kancelarija za medije Predsedništva Libana, prenosi agencija NNA. "Na osnovu inicijative koju je pokrenuo predsednik Libana Džozef Aun, a koja se