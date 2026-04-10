BLISKOISTOČNI SUKOB: SAD vrše pritisak na Izrael da pristane na prekid vatre u Libanu; Tramp: Za 24 sata znaće se sve

BEOGRAD - Dok raste broj žrtava žestokih udara IDF na Liban, premijer Izraela najavljuje pregovore sa vladom u Libanu "što je pre moguće". Donald Tramp veruje da je mirovni sporazum sa Iranom nadohvat ruke. U poruci vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija ističe se da će Iran upravljanje Ormuskim moreuzom “uvesti u novu fazu“, ne navodeći detalje.

Nakon što su libanske vlasti saopštile da su najmanje 303 osobe poginule, a 1.150 je ranjeno u izraelskim vazdušnim napadima širom zemlje samo u sredu, Benjamin Netanjahu rekao je da će započeti pregovore sa vladom u Bejrutu “što je pre moguće”. Kako je naveo, razgovori će se “fokusirati na razoružavanje Hezbolaha i uspostavljanje mirnih odnosa između Izraela i Libana“. Neimenovani izvor rekao je za Si-En-En da je odluka Netanajhua potekla od američkog predsednika