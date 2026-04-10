Lančani sudar na Batrovcima, čekanje više od dva sata

BATROVCI, BEOGRAD - Na graničnom prelazu Batrovci u koloni koja je dugačka nekoliko kilometara došlo je do lančanog sudara i sada je čekanje na prelazu preko dva sata.

U lančanom sudaru učestvovalo je pet vozila inostranih i domaćih tablica, a pričinjena je samo materijalna šteta na automobilima. Policija trenutno obavlja uviđaj, a zbog sudara je došlo do većeg zastoja u levoj traci, pa se automobili prebacuju iz trake u traku. U međugraničnom prostoru Batrovci-Bajakovo čeka se oko 40 minuta. Saobraćaj na ulasku u Srbiju teče neometano, bez zastoja. Na graničnom prelazu sa Hrvatskom gužve se stvaraju zbog praznika i početka pune