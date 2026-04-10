Petković o skidanju srpskih zastava u Gračanici: Kurti nastavlja sa kršenjem prava Srba

GRAČANICA - Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je da je premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti, naredivši u četvrtak uveče da se iz Gračanice uklone sve srpske trobojke uoči najvećeg srpskog praznika Vaskrsa, nastavio sa brutalnim provokacijama srpskog naroda i kršenjem njegovih osnovnih prava na Kosovu i Metohiji, i pozvao međunarodnu zajednicu da reaguje.

"I dok Kurtiju ne smetaju zastave takozvane velike Albanije na koju stalno poziva, smeta mu sve srpsko i to je večeras u Gračanici po ko zna koji put demonstrirao slanjem svoje policije iz Prištine sa naredbom da se skinu srpske zastave postavljene uoči velikog pravoslavnog praznika", naveo je Petković. Ističe da je na taj način Kurti dokazao da mrzi sve srpsko i da ne želi ni mir ni suživot, već tenzije, provokacije i zatiranje svih srpskih tragova sa Kosova i