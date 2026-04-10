Počela puna primena EES: Nema gužve na granicama, putnička vozila samo na Batrovcima čekaju sat vremena

BATROVCI - Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije, nema gužve na granicama, samo se na graničnom prelazu Batrovci, putnička vozila zadržavaju do 60 minuta na izlazu iz Srbije, navodi se u saopštenju AMSS.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila je radno vreme graničnih prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom, Bajmok - Bačalmaš i Rastina - Bačsentđerđ, tako što će, umesto od 7 do 19 časova, biti otvoreni duže tokom praznika. Granični prelaz Bački Vinogradi - Ašothalom će pd 10. do 12. aprila raditi 24 sata, a od