UKRAJINSKA KRIZA Zelenski: Uskoro trilateralni sastanak; Medvedev: Biološko oružje u Ukrajini velika opasnost

BEOGRAD - Rat u Ukrajini - 1.506 dan. Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da se trenutno radi na finalizaciji pitanja bezbednosnih garancija za Ukrajinu. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev kaže da je Rusija dobila dokaze da se na ukrajinskoj teritoriji proizvode komponente za biološko oružje.

Ruski predsednik Vladimir Putin proglasio je uskršnje primirje koje će stupiti na snagu od 16 časova 11. aprila i trajaće do kraja narednog dana, 12. aprila, saopštio je Kremlj. Navodi se da je Putin, takođe, naložio ruskim oružanim snagama da obustave neprijateljstva tokom primirja, ali da budu spremne da odgovore neprijatelju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će se kijevske snage pridržavati prekida vatre. Zelenski ističe da je spreman za