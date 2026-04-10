Srbiji zbog bliskih veza s Rusijom prijeti gubitak 1.5 milijardi eura iz fondova EU

BRUXELLES - Srbiji prijeti gubitak do 1,5 milijardi eura iz fondova Europske unije jer Europska komisija razmatra obustavu financiranja zbog nazadovanja demokracije i bliskih veza Beograda s Rusijom, piše Politico.

Iako nije članica EU, Srbija od početka pregovora o pridruživanju 2014. godine ima pravo na sredstva i bespovratne potpore namijenjene provedbi reformi. Odluka o obustavi isplata dodatno bi zakomplicirala proces proširenja Unije, u trenutku dok se zemlje poput Ukrajine i Crne Gore žure pridružiti, a utjecajne članice poput Francuske pozivaju na oprez, prenosi Index. Gušenje prosvjeda "Sve nas više zabrinjava ono što se događa u Srbiji", izjavila je za Politico