Evroposlanica Joveva: Srbija pod Vučićem videla samo nasilje i korupciju, vreme je za promenu

Poslanica Evropskog parlamenta iz grupe Obnovimo Evropu (Renew Europe) Irena Joveva objavila je danas da je Srbija pod vlašću predsednika Aleksandra Vučića videla samo nasilje i korupciju, kao i da je vreme za promenu.

Ona je u objavi na Iksu reagovala na tekst briselskog portala Politiko (Politico), u kom se navodi da se Srbija suočava sa mogućnošću gubitka do 1,5 milijardi evra finansijskih sredstava Evropske unije (EU), dok Evropska komisija (EK) razmatra da ih ukine zbog demokratskog nazadovanja i bliskih veza zemlje sa Rusijom. „Konačno. Nema druge opcije. Pod Vučićem, Srbija je videla samo nasilje, korupciju i osvajanje države“, napisala je Joveva. U objavi se navodi da su