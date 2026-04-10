Saša Pejčić produžio ugovor do 20208. godine

Iz Rukometnog kluba Dubočica 54 stiže vest da je dosadašnji šef stručnog štaba Saša Pejčić produžio ugovor sa klubom do 2028. godine.

Nakon istorijskog uspeha ostvarenog u prethodnom periodu, koji uključuje plasman u evropska takmičenja i obezbeđen nastup u regionalnoj ligi od jeseni, produžetak saradnje sa trenerom Pejčićem predstavlja važan korak u daljem razvoju i stabilizaciji kluba, smatra uprava leskovačkog Superligaša. Pod njegovim vođstvom, RK Dubočica 54 ostvarila je značajne rezultate i ispisala važne stranice klupske istorije još od ulaska u najviši rang takmičenja. Kontinuitet na