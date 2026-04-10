Jago je otišao, ali je Izundu obradovao zvezdaše!

Jedan od standardnijih igrača u timu Crvene zvezde ove sezone Ebuka Izundu u pregovorima je u vezi sa produžetkom saradnje, a da stvari idu u pravom smeru potvrdio je u izjavi za " Meridian sport" pred večerašnje gostovanje Asvelu u Vilerbanu.

U danu kada je Jago dos Santos zvanično napustio klub sa Malog Kalemegdana fokus se nakratko preusmerio na nigerijskog centra, koji je u ovonedeljnom meču protiv Pariza pokazao da je u najboljoj formi od svih cenatra. Ugovor mu ističe na kraju sezone, ali postoji opcija da produži na još godinu dana o čemu se vode pregovori, iako postoji interesovanje Anadolu Efesa. "Ovde mi je zaista lepo. Voleo bih da ostanem i stvari idu u tom pravcu. Videćemo kako će se