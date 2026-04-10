Tramp podržao Orbana pred izbore: Jak i moćni vođa, radujem se nastavku saradnje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pružio je danas podršku mađarskom premijeru Viktoru Orbanu pred parlamentarne izbore u Mađarskoj zakazane za 12. april, istakavši da se raduje nastavku bliske saradnje sa njim.

U objavi na društvenoj mreži Trut Soušal, Tramp je Orbana opisao kao jakog i moćnog vođu, koji postiže značajne rezultate i neumorno radi za svoju zemlju i narod, kao što i on lično radi za SAD. On je naveo da Orban radi na zaštiti Mađarske, razvoju ekonomije, otvaranju radnih mesta, unapređenju trgovine, suzbijanju ilegalne imigracije i očuvanju zakona i reda. Tramp je dodao da su odnosi između Mađarske i Sjedinjenih Američkih Država dostigli novi nivo saradnje