UŽIVO Iran: Prekinućemo pregovore sa SAD u Pakistanu ako Izrael nastavi bombardovanje Libana

Predsednik SAD Donald Tramp nije zadovoljan načinom na koji Iran upravlja Ormuskim moreuzom i ističe da se "nisu tako dogovorili". Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da nema primirja u Libanu, kao i da će nastaviti sa napadima na Hezbolah. Iran je saopštio da će prekinuti pregvore u Pakistanu ukoliko Izrael ne prestane da bombarduje Liban.

U poruci vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija navodi se da će Islamska Republika upravljanje moreuzom "uvesti u novu fazu".