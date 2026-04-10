Gobeljić porukom oduševio Delije, okačio sliku sa Kataijem uz emotivne reči posle ispisivanja istorije

Aleksandar Katai je ispisao istoriju u dresu Crvene zvezde.

On je u jučerašnjem meču postigao dva gola, i došao do kote 156, te tako prestigao legendarnog Dragana Džajića na večnoj listi strelaca. Tim povodom se javio i Dragan Džajić: - Želim od srca da čestitam Aleksandru Kataiju na velikom uspehu koji je ostvario. Postati drugi najbolji strelac u istoriji Crvene zvezde je izuzetno dostignuće i rezultat koji zaslužuje veliko poštovanje. Katai je ponos Crvene zvezde i drago mi je što je upravo on uspeo da dođe do tog nivoa.