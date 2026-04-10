Ovaj grad dobija savremeni prijemno-dijagnostički centar bolnice Studenica: zauzimaće ogromnu površinu

Jedna od najvažnijih zdravstvenih ustanova Raškog okruga svakako je Opšta bolnica Studenica u Kraljevu, a sada ova ustanova dobija i savremeni Prijemno-dijagnostički centar, koji će se prostirati na preko 4.200 kvadratnih metara i biće funkcionalno povezan sa ostalim delovima bolnice.

Vrednost investicije iznosi 1.3 milijarde dinara, a radove je danas obišao ministar za javna ulaganja Darko Glišić. - Pre nekih nedelju dana otprilike smo započeli radove i želeo sam da sa izvođačem i odgovornim ljudima ovde na samom gradilištu vidim kako protiču ti prvi dani. Naš plan je da se čitav ovaj projekat realizuje negde najkasnije do leta 2027. godine. Konkretno, ugovorom koji smo potpisali predviđeno je da bude tokom avgusta 2027. završetak tih radova i