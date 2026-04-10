Predsednik crveno-belih došao na oproštaj od Duška Vujoševića: Nosio je šal Partizana oko vrata...

Košarkaši Partizana su zabeležili poraz u okviru 37. kola Evrolige od Žalgirisa sa 83:74, a sam meč nije imao preveliki rezultatski značaj, ali je imao jedan drugi.

Crno-beli su se ovde opraštali od Duška Vujoševića, svog legendarnog trenera. Nedavno je Duško Vujošević izgubio bitku protiv opake bolesti, neko vreme je bio u bolnici, borio se, ali... Nije izdržao i napustio je ovaj svet, rekli bi isuviše rano. Ali, iza njega je ostalo nasleđe i mnogo trofeja koje je osvojio sa Partizanom. Vujošević je najtrofejniji trener crno-bele ekipe, pa je oproštaj u Areni bio i previše emotivan. Među publikom se našlo i jedno jako poznato