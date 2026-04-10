U Hramu Svetog Save na Veliki petak izneta plaštanica: Evo do kada možete da je celivate

U Hramu Svetog Save u Beogradu večeras je izneta plaštanica - platno koje simbolizuje stradanje Isusa Hrista.

Iznošenje plaštanice tokom večernje službe na Veliki petak obavljeno je u prisustvu velikog broja vernika. Po polaganju plaštanice, vernici su je celivali, a to mogu da učine sve do sutra uveče, uoči Vaskrsa. Plaštanica simbolično obeležava vreme Hristove smrti i skidanja njegovog tela sa krsta, a na njoj je predstavljeno Hristovo polaganje u grob, Bogorodica, Josif, Nikodim, kao i jevanđelista Jovan. Prema hrišćanskom predanju i verovanjima, u plaštanicu su