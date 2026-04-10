Katai je u sjajnoj formi: Zvezdin fudbaler u neverovatnoj seriji!

ALEKSANDAR Katai je ušao u istoriju Crvene zvezde, a ujedno je produžio i neverovatnu seriju.

FOTO: FK Crvena zvezda Popularni "magiko" je u pobedi crveno-belih nad Spartakom (3:2) prestigao Dragana Džajića i izbio na drugo mesto najboljih strelaca ikada u klubu sa "Marakane". Sjajni dribler iz Srbobrana je došao do brojke od 156 pogodaka. Osim toga, njegov golgeterski niz je neverovatan. On je postigao barem jedan gol na poslednjih pet mečeva, konkretno šest puta se upisao u strelce. Katai je tresao mreže protiv Napretka, IMT-a, Randičkog iz Niša, Radnika