Blagodatni oganj sišao u Jerusalimu: Vernicima se deli plamen večeras u Hramu Svetog Save VIDEO

Svake godine na Veliku subotu, upravo na onaj dan između golgotskog Raspeća na Veliki petak i Vaskrsa Sina Božijeg u nedelju, u Jerusalimu na zemlju sa neba silazi Blagodatni oganj.

Upravo u ovim momentima i 2025. godine sišao je Blagodatni oganj koji iz godine u godinu iznova svedoči Hristovo Vasrksenje i pobedu Života nad smrću. Hristos Vaskrse! Velika subota je dan u koji je, koliko nam je poznato, telo Gospodnje boravilo upravo tu, u grobu, u Kuvukliji. Dan koji je svet proveo "bez Boga", koji je postradao na krstu za oproštenje grehova sveta. Taj dan je i jedan od mogućih simboličkih predstava celokupne istorije palog čovečanstva, jer