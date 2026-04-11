‘Pun krug’: Kako se posada Artemisa Dva vratila na Zemlju

Četvoročlana posada misije Artemis Dva otputovala je dalje nego što su ljudi ikada otišli i posle devet dana bezbedno se vratila na Zemlju.

Kapsula Orion spustila se uz obalu San Dijega 10. aprila uveče po istočnom računanju vremena, što je posle ponoći u Srbiji.

„Svi smo odahnuli kada se otvorio bočni otvor (kapsule).

„Posada je srećna, zdrava i spremna da se vrati kući u Hjuston", izjavio je Rik Henfling, direktor leta Artemisa Dva.

Letelica Orion je putovala brzinom većom od 38.600 kilometara na čas kada je udarila u gornje slojeve Zemljine atmosfere, a njen toplotni štit bio je izložen temperaturama duplo nižim od onih na površini Sunca.

Kapsula je na šest minuta izgubila kontakt sa kontrolonom misijom u Hjustonu tokom spuštanja usled ekstremnih temperatura.

Bezbedan povratak astronauta utabao je put za sledeću fazu programa Artemis, čiji je cilj sletanje ljudi na površinu Meseca i eventualnu izgradnju stalnih baza na njemu.

„To je bila misija za celo čovečanstvo", poručila je Lori Glejz iz Američke svemirske agencije (NASA).

Astronaute je uz kalifornijsku obalu čekao spasilački tim.

Kapsula može da sleti uspravno, naopačke ili postrance, a naduvani jarki narandžasti vazdušni jastuci pomažu da se uspravi kako bi posada mogla bezbedno da izađe.

Pažljivo su izvučeni iz kapsule i helikopterom prevezeni na ratni brod USS Džon P. Murta, gde bi trebalo da ih pregledaju lekari.

Četvoro astronauta je čekajući na palubi broda poziralo pred kamerama, osmehivalo se i pričalo.

Boravak u svemiru fizički je iscrpljujući, jer se bez gravitacije, mišićna i koštana masa smanjuju.

Astronauti su obučeni i trenirani da se nose sa fizičkim i mentalnim naporima koje donosi odlazak u svermir.

Boravak u svemiru je za njih vrhunac života i vratili bi mu se u trenutku, izjavili su.

Posle medicinskih pregleda čeka ih let do Hjustona kako bi se sreli sa porodicama.

Pogledajte nekoliko fotografija u trenutku dok se iščekivalo sletanje posade Artemis Dva

Kako su tekle pripreme?

Tokom celog prvog dana koji su proveli u svemiru, posada se pripremala za povratak na Zemlju proučavajući proceduru ponovnog ulaska u atmosferu i sletanja na vodu.

Isprobavali su i odeću za kompresiju, koja može da pomogne u sprečavanju vrtoglavice izazvane povratkom u polje Zemljine gravitacije.

NASA Članovi Artemis Dva posade s leva na desno - Kristina Koh, Džeremi Hansen, Viktor Glover i Rid Vajsman

Modul za posadu i servisni modul su se razdvojili oko 20 minuta pre nego što Orion stigao do gornjeg dela Zemljine atmosfere.

Kapsula će se okrenuti da bi toplotni štit primio na sebe najveći deo plamenih temperatura koje nastanu i da bi sačuvala astronaute bezbedno unutra.

Svemirska letelica mora da uđe pod vrlo konkretnim uglom.

Postoji margina greške, ali je ona veoma mala - plus ili minus jedan stepen, izjavio je prethodno doktor Kris Džejms, viši predavač iz Centra za hipersoniku na Univerzitetu u Kvinslendu, u Australiji.

„Kad dostignu trenutak ulaska, oni žele da budu sigurni da su uslovi tačno onakvi kakve očekuju“, kaže on.

Trenutak ulaska je tačka u kojoj svemirska letelica prelazi iz svemira u gornju atmosferu planete.

„Ako uđu pod pogrešnim uglom, letelica će naprosto izgoreti u atmosferi.

„Ako uđu previsoko sa blago izdignutom letelicom, mogli bi da se odbiju od atmosfere, i zato zaista moraju da budu sigurni da je sve savršeno precizno“, ukazao je.

„Zabava počinje"

Rik Henfling, direktor leta Artemisa Dva, na konferenciji za štampu 8. aprila je rekao da će Orion stići do trenutka ulaska na visini od 122 kilometra.

„I tad zabava stvarno počinje“, rekao je on.

Dok Orion bude jurišao kroz atmosferu, njegov toplotni štit će biti izložen temperaturama od oko 2.700 stepeni Celzijusovih, što je polovina vreline površine Sunca.

Mnogo se govorilo o toplotnom štitu - bio je teško oštećen tokom prve misije Artemisa bez posade.

Ali podesivši ugao ponovnog ulaska, inženjeri su ubeđeni da su rešili problem.

Henfling je ukazao da je potrebno samo 13 minuta od ulaska u atmosferu dok se astronauti ne spuste na vodu u Pacifičkom okeanu.

Pretpostavljalo se da će 24 sekundi po ulasku u atmosferu kapsula potpuno izgubiti kontakt sa Zemljom na šest minuta.

Džejms je objasnio da jurišajuća svemirska letelica toliko zagreje vazduh da elektroni ostanu bez atoma kiseonika i azota, formirajući naelektrisanu plazmu koja blokira radio signale.

Prema Henflingu, jednom kad se taj šestominutni prekid veze okonča, Orion će biti na oko 46 kilometara od površine zemlje, a i dalje će padati prilično brzo.

„U tom trenutku ćemo biti na nekoliko desetina kilometara od tačke sletanja. I tad će naša pažnja biti usmerena na aktiviranje padobrana“, objasnio je on.

Usporavanje

Svemirska letelica je jurila kroz Zemljinu atmosferu brzinom od više od 40.000 kilometara na čas.

Da bi se usporila, Džejms je ukazao da je prvi korak iskoristiti atmosferu kao kočnicu.

Kapsula Orion je pravljena tako da ne bude aerodinamična, tako da će ona „udariti u atmosferu poput leteće cigle, a potom iskoristiti vučnu silu iz atmosfere da se uspori“, objašnjava on.

Pri tim brzinama, Džejms je rekao da astronauti „umeju da budu poprilično prodrmani“.

Dok letelice bez posade mogu da uđu u atmosferu za oko minut pri sili od oko 100 G, on kaže da je to prilično preko onoga što ljudi mogu da prežive.

Da bi postao podnošljiviji za posadu, ulazak pod uglom bi mogao da potraje i pet minuta umesto jedan, smanjivši G silu kojoj su izloženi.

Jednom kad svemirska letelice bezbedno prođe, više padobrana će biti aktivirano da je uspori.

„Imamo dva kočna padobrana koji će se aktivirati.

„Biće to na visini od oko 6,7 kilometara. To će nas usporiti na brzinu od oko 322 kilometara na čas“, objasnio je Henfling.

Kočni padobrani su napravljeni tako da stabilizuju i uspore svemirsku letelicu pre nego što budu aktivirani glavni padobrani.

Bili su aktivirani „na visini od oko 1,8 kilometara, što će usporiti letelicu i njena četiri stanovnika do spuštanja u Pacifički okean na nežnu brzinu od 32 kilometara na čas", kazao je Henfling.

„Očekujemo da izvučemo posadu i odvedemo ih u stacionar u roku od dva sata od sletanja“, rekla je Debi Kort, zamenica šefa programa Oriona, u sredu.

Ona je procenila da će se astronauti vratiti na kopno u Pomorskoj bazi San Dijego u roku od 24 časa od sletanja.

Nakon okončane misije, imaće ponovo prvi put priliku da hodaju po čvrstom tlu i da razmišljaju o putovanju života.

Pridružiće se elitnoj grupi od samo 24 astronauta koji su ikada leteli oko Meseca.

„Ovo je najbrži ponovni ulazak u atmosferu Zemlje koju je čovek obavio za 50 godina“, kaže Džejms.

On ističe kako NASA shvata vlastitu misiju vraćanja astronauta bezbedno kući veoma ozbiljno.

„Ali u meni postoji još uvek onaj deo koji će se osećati mnogo opuštenije jednom kad budu bili ponovo sa nama ovde ne Zemlji“, kaže on.

Pogledajte trenutak sletanja posade Artemisa Dva na Zemlju

(BBC News, 04.11.2026)