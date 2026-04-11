Bekerat o godišnjici ubistva Slavka Ćuruvije: Pravda još nije dostignuta

Beta pre 2 sata

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Andreas fon Bekerat objavio je da na današnji dan, 11 godina nakon ubistva novinara Slavka Ćuruvije, pravda još uvek nije dostignuta, kao i da je nekažnjivost takvih zločina pogubna za demokratiju. 

"Danas se navršava 27 godina od ubistva Slavka Ćuruvije, a pravda još uvek nije zadovoljena. Svaki slučaj zločina i napada na novinare mora videti lice pravde - nekažnjivost je pogubna za demokratije", napisao je Bekerat na Iksu (X). 

On je dodao da "mediji igraju suštinsku ulogu u svakom demokratskom društvu i mora im se obezbediti bezbedno okruženje za rad". 

Ćuruvija je ubijen na Uskrs 11. aprila 1999. godine, u vreme NATO bombardovanja, u haustoru zgrade u kojoj je živeo u ulici Svetogorskoj ulici, u centru Beograda.

(Beta, 11.04.2026)

