Bekerat o godišnjici ubistva Slavka Ćuruvije: Pravda još nije dostignuta
Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Andreas fon Bekerat objavio je da na današnji dan, 11 godina nakon ubistva novinara Slavka Ćuruvije, pravda još uvek nije dostignuta, kao i da je nekažnjivost takvih zločina pogubna za demokratiju.
"Danas se navršava 27 godina od ubistva Slavka Ćuruvije, a pravda još uvek nije zadovoljena. Svaki slučaj zločina i napada na novinare mora videti lice pravde - nekažnjivost je pogubna za demokratije", napisao je Bekerat na Iksu (X).
On je dodao da "mediji igraju suštinsku ulogu u svakom demokratskom društvu i mora im se obezbediti bezbedno okruženje za rad".
Ćuruvija je ubijen na Uskrs 11. aprila 1999. godine, u vreme NATO bombardovanja, u haustoru zgrade u kojoj je živeo u ulici Svetogorskoj ulici, u centru Beograda.
(Beta, 11.04.2026)