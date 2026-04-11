Bekerat o godišnjici ubistva Slavka Ćuruvije: Pravda još nije dostignuta

"Danas se navršava 27 godina od ubistva Slavka Ćuruvije, a pravda još uvek nije zadovoljena. Svaki slučaj zločina i napada na novinare mora videti lice pravde - nekažnjivost je pogubna za demokratije", napisao je Bekerat na Iksu (X).

On je dodao da "mediji igraju suštinsku ulogu u svakom demokratskom društvu i mora im se obezbediti bezbedno okruženje za rad".

Ćuruvija je ubijen na Uskrs 11. aprila 1999. godine, u vreme NATO bombardovanja, u haustoru zgrade u kojoj je živeo u ulici Svetogorskoj ulici, u centru Beograda.