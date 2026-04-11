Godišnjica ubistva Ćuruvije, novinari odaju poštu, niko nije odgovarao za zločin

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Udruženje novinara Srbije (UNS) pozvali su kolege i koleginice, prijatelje i poštovaoce urednika i vlasnika lista "Dnevni telegraf" i časopisa "Evropljanin" Slavka Ćuruvije da dođu danas u podne, u ulicu Svetogorsku 35, gde je ubijen pre 27 godina, kako bi, sa članovima njegove porodice, položili vence i zapalili sveće.

Ubistvo Slavka Ćuruvije jedini je slučaj ubistva novinara u Srbiji koji je dobio sudski epilog. Ipak, zbog ozbiljnih propusta u istrazi i postupku, počinioci su i dalje na slobodi, dok o nalogodavcima nikada nije vođena istraga, saopštila su novinarska udruženja.

Podsetila su da je Apelacioni sud u Beogradu objavio u februaru 2024. godine, deset meseci nakon donošenja odluke, da je preinačio prvostepenu presudu kojom su nekadašnji pripadnici Državne bezbednosti Radomir Marković, Milan Radonjić, Ratko Romić i Miroslav Kurak bili osuđeni na ukupno 100 godina zatvora zbog ubistva Slavka Ćuruvije, i pravosnažno ih oslobodio.

U toku je i sudski postupak po tužbi Radonjića, Romića i Kuraka protiv Slavko Ćuruvija fondacije, jer im je, kako tvrde, ova Fondacija, saopštenjem kojim je izrazila nezadovoljstvo presudom, povredila čast i ugled.

U međuvremenu, Vrhovni sud utvrdio je da su u presudi Apelacionog suda u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije postojale bitne povrede odredaba krivičnog postupka. I pored ove presude suđenje, nažalost, ne može biti ponovljeno, konstatovala su udruženja.

Suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije počelo je 2015. godine. Prvostepeni sud je dva puta doneo istu presudu, kojom su četvorica optuženih bila osuđena na ukupno 100 godina zatvora. Poslednjom odlukom, Apelacioni sud ih je oslobodio, navela su udruženja.

Ćuruvija je ubijen na Uskrs 11. aprila 1999. godine, u vreme NATO bombardovanja, u haustoru zgrade gde je živeo u ulici Svetogorskoj, u centru Beograda.

Ubica mu je pucao s leđa iz automatskog pištolja "škorpion" i kada je Ćuruvija pao prišao mu je i dodatno ispalio rafal u glavu.

Tužilaštvo tvrdi da je to učinjeno po nalogu N.N. lica iz najviših struktura vlasti, zbog njegovog javnog istupanja u zemlji i inostranstvu u kojima je kritikovao nosioce političke vlasti.

U optužnici je dat detaljan opis ekonomskog uništavanja Ćuruvijinih novina "Dnevnog telegrafa" i "Evropljanin", neposredno pred ubistvo, kažnjavanjem po tadašnjem zakonu o informisanju, u vreme kada je ministar informisanja bio sadašnji predsednik države Aleksandar Vučić.

Takođe je u optužnici iznet deo prisluškivanih razgovora Ćuruvije iz kojih se saznaju njegovi poslovni planovi i politički kontakti.

