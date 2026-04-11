Lideri dve najveće mađarske partije Orban i Mađar održali završne predizborne skupove

Lideri dve najveće mađarske partije održali su danas poslednje mitinge završavajući turbulentnu kampanju pred sutrašnje neizvesne izbore.

Premijer Viktor Orban suočava se sa najvećim političkim testom u svojoj karijeri dok je njegov protivnik Peter Mađar (Magyar) iz partije desnog centra Tisa (Tisza) ostvario meteorski uspon i prema većini nezavisnih anketa ima dvocifrenu prednost u odnosu na Orbana.

Ako partija Tisa pobedi to će dovesti do dramatičnog kraja Orbanovih 16 godina na vlasti.

Ipak mnogi posmatrači očekuju da će reuzultati biti tesniji nego što ankete predviđaju i da Orbanova partija Fides (Fidesz) može uspešno da mobiliše svoju znatnu ruralnu bazu.

Mađar, 45-ogodišnji advokat i bivši član političke elite Fidesa obilazio je neumorno Mađarsku dve godine posećujući stotine gradova i sela u nastojanu da pridobije neke od onih u ruralnom delu zemlje koji podržavaju Orbana.

On se danas pojavio pred stotinama pristalica na Univerzitetskom trgu u Debrecinu drugom po veličini mađarskom gradu i tradicionalnom uporištu Fidesa.

Govorio je samouverenim tonom izjavivši da će izbori ući u istorijske knjige Mađarske kao dan ponovnog rađanja i obnove mađarskog naroda i stvarne promene režima.

On se takođe okrenuo i prema Orbanovim pristalicama i rekao da će njegova strana početi ponovno ujedinjenje Mađarske posle izbornog dana, nazivajući to "nacionalnim pomirenjem".

"Kao pobednici izbora, moraćemo da pružimo ruku našim sunarodnicima", rekao je Mađar.

Orban koji je završio svoju kampanju kod Budimskog dvorca uglavnom je u kampanji upozoravao na brojne spoljne opasnosti koje kaže da prete Mađarima, posebno rat u susednoj Ukrajini.

On je danas ponovo istakao tu poruku govoreći hiljadama pristalica da su svi u "opasnom vremenu".

"Mađarska se suočava sa ozbiljnim izazovima. Treba da kažemo - ne - vodećim grupama moći u svetu da bi se branili, i za to je potrebno znanje, iskustvo i rutina", rekao je on.

"Sada nije vreme za preuzimanje rizika, za promene za obnovu i za avanturu. Sada treba da zaštitimo i obezbedimo ono što imamo", rekao je on.

Orbanova kampanja pogođena je lošim ekonomskim pokazateljima Mađarske, i otkrićima o sve bliskijim vezama vlade sa Rusijom kao i navodima o korupciji.

Orban je pokušao da pridobije veću podršku glasača naglašavanjem svog bliskog odnosa s predsednikom SAD Donaldom Trmapom (Trump) koji je više puta podržao mađarskog lidera.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens (JD Vance) bio je u dvodnevnoj poseti Budimpešti ranije ove nedelje da se založi za ponovni izbor Orbana i čak je bio na skupu zajedno sa premijerom.

Mađar je usmerio svoju kampanju na pitanja koja pogađaju obične Mađare kao što su inflacija, troškovi života i pogoršanje javnog zdravstva i saobraćaja.

On je takođe govorio o endemskoj korupciji kojom se obogaćuje uzak segment političkih elita, što Orban negira, i obećao da će zaustaviti premijerovo odvajanje od Evropske unije u prilog bliskijih veza sa Moskvom.

Dok su njegove pristalice mahale nacionalnim zastavama i uzvikivali "Evropa, Evropa" na Univerzitetskom trgu, Mađar je rekao da će "mnogo miliona" glasača da se pojavi sutra i da je "mesto Mađarske bilo, jeste i uvek će biti u Evropi".

(Beta, 11.04.2026)