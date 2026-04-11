Ministar Popović čestitao Uskrs patrijarhu srpskom Porfiriju i patrijarhu ruskom Kirilu

Ministar Nenad Popović čestitao je danas Uskrs patrijarhu srpskom Porfiriju i patrijarhu moskovskom i sve Rusije Кirilu, crkvenim velikodostojnicima, srpskom narodu i svim pravoslavnim hrišćanima, poželevši da praznik donese u domove mir, ljubav i radost.

Popović, koji je zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu, naglasio je da je srpski narod, zajedno sa bratskim ruskim narodom, vekovima ostajao veran svojim duhovnim vrednostima, čuvajući svoj identitet i veru u najtežim vremenima, saopšteno je iz Vlade

"Vaskrs je praznik pobede večnosti nad prolaznošću, života nad smrću i svetlosti nad tamom. I danas u našem narodu živi vera u pobedu dobra i uverenje da ćemo, u vremenima koja dolaze, opstati i ostati verni svom Svetosavskom putu – uvek uz Hrista", poručio je Popović.

Hrvatski predsednik čestitao Uskrs pravoslavnim vernicima

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović čestitao je predstojeći Uskrs pravoslavnim vernicima i istakao da nesigurnost i neizvesnost u kojoj se danas živi traži još više međusobnog razumevanje, poštovanja različitosti i pokazivanja ljudskosti. "Poruke i reči tolerancije su važne, ali je još važnije pokazati delima da poštujemo svoje sugrađane, susede i prijatelje pravoslavne veroispovesti", naglasio Milanović. On je u čestitki ukazao na to da svi hrišćani, nezavisno od veroispovesti, praznik Uskrsa dočekuju ispunjeni verom u bolje sutra i ohrabreni nadom da će dobro pobediti uprkos nedaćama i teškoćama s kojima su ljudi suočeni. Istakavši da su različitosti doprinosile razvoju Hrvatske, predsednik je poručio da one treba da ostanu zalog sigurne i mirne budućnosti. "Svima koji sutra slave želim miran i radostan uskršnji praznik uz tradicionalni pozdrav - Hristos voskrese", napisao je Milanović.

(Beta, 11.04.2026)