Ministar Popović čestitao Uskrs patrijarhu srpskom Porfiriju i patrijarhu ruskom Kirilu

Beta pre 2 sata

Ministar Nenad Popović čestitao je danas Uskrs patrijarhu srpskom Porfiriju i patrijarhu moskovskom i sve Rusije Кirilu, crkvenim velikodostojnicima, srpskom narodu i svim pravoslavnim hrišćanima, poželevši da praznik donese u domove mir, ljubav i radost.

Popović, koji je zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu, naglasio je da je srpski narod, zajedno sa bratskim ruskim narodom, vekovima ostajao veran svojim duhovnim vrednostima, čuvajući svoj identitet i veru u najtežim vremenima, saopšteno je iz Vlade

"Vaskrs je praznik pobede večnosti nad prolaznošću, života nad smrću i svetlosti nad tamom. I danas u našem narodu živi vera u pobedu dobra i uverenje da ćemo, u vremenima koja dolaze, opstati i ostati verni svom Svetosavskom putu – uvek uz Hrista", poručio je Popović.

 

Hrvatski predsednik čestitao Uskrs pravoslavnim vernicima
 
Predsednik Hrvatske Zoran Milanović čestitao je predstojeći Uskrs pravoslavnim vernicima i istakao da nesigurnost i neizvesnost u kojoj se danas živi traži još više međusobnog razumevanje, poštovanja različitosti i pokazivanja ljudskosti.

"Poruke i reči tolerancije su važne, ali je još važnije pokazati delima da poštujemo svoje sugrađane, susede i prijatelje pravoslavne veroispovesti", naglasio Milanović.

On je u čestitki ukazao na to da svi hrišćani, nezavisno od veroispovesti, praznik Uskrsa dočekuju ispunjeni verom u bolje sutra i ohrabreni nadom da će dobro pobediti uprkos nedaćama i teškoćama s kojima su ljudi suočeni.

Istakavši da su različitosti doprinosile razvoju Hrvatske, predsednik je poručio da one treba da ostanu zalog sigurne i mirne budućnosti.

"Svima koji sutra slave želim miran i radostan uskršnji praznik uz tradicionalni pozdrav - Hristos voskrese", napisao je Milanović.

(Beta, 11.04.2026)

Povezane vesti »

Ćubić: „Neka Vaskrs donese novu nadu i poverenje među ljudima“

Ćubić: „Neka Vaskrs donese novu nadu i poverenje među ljudima“

PP media pre 1 sat
Banjica čestitao Vaskrs pravoslavnim vernicima

Banjica čestitao Vaskrs pravoslavnim vernicima

PP media pre 1 sat
Ministar Popović čestitao Uskrs patrijarhu srpskom Porfiriju i patrijarhu ruskom Kirilu

Ministar Popović čestitao Uskrs patrijarhu srpskom Porfiriju i patrijarhu ruskom Kirilu

Serbian News Media pre 2 sata
Ministar Popović čestitao Uskrs patrijarhu srpskom Porfiriju i patrijarhu ruskom Kirilu

Ministar Popović čestitao Uskrs patrijarhu srpskom Porfiriju i patrijarhu ruskom Kirilu

Radio sto plus pre 1 sat
Ministar Popović čestitao Uskrs patrijarhu srpskom Porfiriju i patrijarhu ruskom Kirilu

Ministar Popović čestitao Uskrs patrijarhu srpskom Porfiriju i patrijarhu ruskom Kirilu

Pravo u centar pre 2 sata
Popadić: „Neka svetlost Vaskrsa ispuni vaše domove“

Popadić: „Neka svetlost Vaskrsa ispuni vaše domove“

Užice oglasna tabla pre 3 sata
Dr Branko Bjelić: „Neka nas Vaskrs podseti na snagu zajedništva i praštanja“

Dr Branko Bjelić: „Neka nas Vaskrs podseti na snagu zajedništva i praštanja“

Užice oglasna tabla pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nenad PopovićRusija

Regioni, najnovije vesti »

30% POPUSTA NA SVE! Kineska robna kuća na novoj lokaciji iznad parfimerije Lili!

30% POPUSTA NA SVE! Kineska robna kuća na novoj lokaciji iznad parfimerije Lili!

Bujanovačke pre 1 minut
KONAČNO REŠENJE ZA PARKING I GUŽVE? Stručnjaci predlažu nove mere za saobraćaj u Kragujevcu (FOTO)

KONAČNO REŠENJE ZA PARKING I GUŽVE? Stručnjaci predlažu nove mere za saobraćaj u Kragujevcu (FOTO)

InfoKG pre 6 minuta
Ovo je jedinstveno mesto u Srbiji, a ima i posebnu posvetu: Splavarska pećina na Drini skriveni dragulj Nacionalnog parka Tara

Ovo je jedinstveno mesto u Srbiji, a ima i posebnu posvetu: Splavarska pećina na Drini skriveni dragulj Nacionalnog parka Tara

RINA pre 6 minuta
Sleteo sa mosta u reku: Teška nezgoda u Ivanjici, vatrogasci-spasioci izvukli vozača

Sleteo sa mosta u reku: Teška nezgoda u Ivanjici, vatrogasci-spasioci izvukli vozača

RINA pre 6 minuta
Kakvo nas vreme očekuje za Uskrs?

Kakvo nas vreme očekuje za Uskrs?

Insajder pre 41 minuta