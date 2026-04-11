Patrijarh Porfirije služio liturgiju u Pećkoj Patrijaršiji

Beta pre 1 sat

Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije poručio je danas, uoči Uskrsa, da smrt Isusa Hrista nije apstraktna i uopštena kategorija, nego izraz ljubavi živog Boga koji je obesnažio "ono što je naš jedini suštinski neprijatelj, a to je smrt".

"Smrt Hristova je istovremeno povezana sa grehom i sa đavolom. Zato je Gospod, sišavši u Ad, sišao u sam centar našeg neprijatelja i iznutra ga pobedio ne zbog toga što je to njamu bilo potrebno – jer je on gospodar istorije, gospodar života i smrti – nego zato što je to bilo potrebno nama, ljudima, svakom od nas, svakom čoveku", rekao je Porfirije tokom bogosluženja u manastiru Pećka Patrijaršija, gde je juče stigao.

Patrijarh će sutra, na Uskrs, ponovo služiti liturgiju u Pećkoj Patrijaršiji. U ponedeljak će to učiniti u manastiru Visoki Dečani, gde će se sresti sa svojim stipendistima sa Kosova, saopštila je Informativna služba SPC.

(Beta, 11.04.2026)

