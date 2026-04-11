Posada Artemisa II bezbedno se vratila kući nakon istorijskog puta oko Meseca

Astronauti misije Artemis II bezbedno su se vratili na Zemlju, čime je okončana njihova istorijska desetodnevna misija oko Meseca, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Posada se spustila u Tihi okean noćas u 00:07 GMT, a komandant Rid Vajzman je potvrdio da je njegov tim zdrav.

"Ovo je početak nove ere u istraživanju svemira", saopštila je Američka svemirska agencija NASA nakon povratka posade.

Četvoro astronauta je "srećno i zdravo", rekao je zvaničnik NASA na konferenciji za novinare.

Posada Artemisa II uspešno se vratila u atmosferu nakon šestominutnog prekida komunikacije, kapsula je 24 sekunde po ulasku u atmosferu izgubila kontakt sa Zemljom.

Modul za posadu se razdvojio oko 20 minuta pre nego što je Orion stigao do gornjeg dela Zemljine atmosfere.

Kapsula se okrenula da bi toplotni štit primio na sebe najveći deo plamenih temperatura koje nastanu kako bi astronauti ostali bezbedni.

O toplotnom štitu, koji se pri povratku na Zemlju izlaže temperaturama od oko 2.700 stepeni Celzijusa, što je polovina vreline površine Sunca, mnogo se govorilo pošto je bio teško oštećen tokom prve misije Artemisa bez posade.

Podesivši ugao ponovnog ulaska, inženjeri su bili ubeđeni da su rešili problem.

Kris Džejms, iz Centra za hipersoniku Univerziteta u Kvinslendu, rekao je za BBC uoči povratka Artemisa da svemirska letelica treba da juri kroz Zemljinu atmosferu brzinom od više od 40.000 kilometara na čas.

Da bi usporila, Džejms kaže da je prvi korak da se iskoristi atmosfera kao kočnica.

Kapsula Orion je pravljena tako da ne bude aerodinamična i da "udari u atmosferu poput leteće cigle, a potom iskoristi vučnu silu iz atmosfere da se uspori", objasnio je Džejms.

Posada je bila na najdaljem putovanju od Zemlje, piše BBC, a Mesec je detaljno ispitan, skiciran i fotografisan.

(Beta, 11.04.2026)