Slovački i češki premijeri Fico i Babiš podržali Orbana za parlamentarne izbore

Beta pre 1 sat

Slovački i češki premijeri Robert Fico i Andrej Babiš danas su odvojeno izrazili podršku mađarskom premijeru Viktoru Orbanu na predstojećim parlamentarnim izborima, ukazujući na njegovo snažno zalaganje za interese svoje zemlje.

Fico je poželeo danas svom mađarskom kolegi Viktoru Orbanu da mu se "ostvare svi politički ciljevi na predstojećim parlamentarnim izborima" koji se održavaju u nedelju 12. aprila.

"Tokom svoje duge političke karijere nikad nisam susreo nekog ko se tako snažno zalaže za suverenitet i nacionalne interese sopstvene zemlje kao mađarski premijer Viktor Orban", napisao je Fico na mreži Iks.

On je rekao da će pratiti parlamentarne izbore u Mađarskoj iz Vijetnama gde je u kratkoj zvaničnoj poseti. Takođe je dodao da on i Orban zajedno" ulažu mnogo energije u gajenju prijateljskih odnosa visokog kvaliteta između svojih zemalja i osiguranju nadstandardnog položaja za nacionalne manjine".

Češki premijer Andrej Babiš podržao je Orbana uoči izbora navodeći da je on najbolji izbor za mađarske interese i stabilnostu u turbulentnim vremenima.

"Podržavam Viktora Orbana u nedelju. On se uvek borio za snažniju Evropu, izgrađenu na miru, suverenim narodima, suverenim zemljama članicama, konkurentnosti", napisao je Babiš danas na mreži Iks.

"U turbulentnim vremenima biranje stabilnosti i dokazano vođstvo važnije je više nego ikad", napisao je Babiš.

Babiš, biznismen i miljarder prerastao je iz liberalnog političara koji je za EU u bliskog saveznika Orbana u njihovoj grupi Patriote za Evropu u Evropskom parlamentu.

Od kad se vratio na vlast prošle godine posle perioda u opoziciji Češka je smanjila svoju pomoć Ukrajini i odbila da učestvuje u EU zajmu za Kijev od 90 milijardi evra. Češki stav o Rusiji je međutim ostao više u skladu sa glavnom linijom EU, nego stav Mađarske i Slovačke.

Prema anketama, Orban, nacionalista koji se suprotstavljao više puta sa Briselom i održava prijateljske veze sa Kremljom mogao bi biti smenjen posle 16 godina na vlasti od strane svog bivšeg saveznika, opozicionog lidera Petera Mađara (Magyar).

(Beta, 11.04.2026)

