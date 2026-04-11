Srbija centar: Građanima nedostupni novi lekovi, zato smo prvi po smrtnosti

Beta pre 29 minuta

Stranka Srbija centar (SRCE) upozorila je da građanima Srbije nisu dostupni inovativni lekovi, naročito u oblasti lečenja od kancera, te da zato ne čudi statistika po kojoj više od 50 odsto obolelih umre.

Predsednik Odbora za zdravlje Srbija centra i narodni poslanik Dragan Delić, koji je profesor Medicinskog fakulteta u penziji, pozdravio je potpisivanje državnog ugovora za deset inovativnih lekova iz oblasti onkologije sa farmaceutskom kućom Astra Zeneka, ali i zapitao zašto od kraja 2023. godine Republički fond za zdravstveno osiguranje(RFZO) nije odobrio nijedan inovativni lek.

"U međuvremenu, u svetu se svake godine pojavi između 40 do 50 inovativnih lekova. U ovom trenutku na ulazak na tzv. pozitivnu listu čekaju inovativni lekovi za skoro 100 kliničkih entiteta ili indikacija. U periodu od 2020. do 2023. godine u Evropi su registrovana 173 inovativna leka. Evropski prosek iznosi 80 (46 odsto) registrovanih inovativnih lekova. U Srbiji, i pored svih obećanja s najvišeg mesta, samo 16 (devet odsto) registrovanih inovativnih lekova propisuje se o trošku RFZO, odnosno nalaze se na pozitivnoj listi", rekao je Delić.

On pita zašto prosečno vreme koje protekne od registracije inovativnog leka do njegovog stavljanja na pozitivnu listu u Nemačkoj iznosi 128 dana, u Hrvatskoj 549, a u Srbiji čak 799 dana (više od dve godine).

"Zašto nije ispunjeno obećanje predsednika SNS, dato 1. maja 2024. godine u Narodnoj skupštini kad je rekao: Od sredine ove godine nećete moći da pronađete da u Srbiji nema inovativnog leka, ili leka za retke bolesti, a da ga bilo gde u regionu ima. Zašto u finansijskom planu RFZO i dalje ne postoji stavka, niti izdvojena sredstva, nemenjena ulasku novih inovativnih lekova u kliničku praksu", pita Delić.

Naveo je da značajan broj inovativnih lekova pripada oblasti hematoonkologije, što delimično objašnjava činjenicu da je Srbija na evropskom vrhu po smrtnosti od malignih bolest - kod 41.000 bolesnika se godišnje dokaže maligni tumor, a premine čak 22.000 (više od 50 odsto).

"Srbija na godišnjem nivou za lekove po bolesniku potroši 136 evra, Hrvatska 282 evra, a Slovenija čak 468 evra. Udeo potrošnje za lekove u ukupnom zdravstvenom budžetu u Srbiji iznosi 20,5 odsto, a u Rumuniji i Mađarskoj, sa značajno većim budžetom, jeste 25 odsto", rekao je Delić.

Ocenio je da je godinama jasno da je brojnim bolesnicima uskraćeno pravo na kvalitetno i bezbedno lečenje, usvojeno u svim svetskim stručnim vodičima.

"Činjenica je da i pojedine državne institucije, svojim nečinjenjem, učestvuju u aktuelnoj diskriminaciji bolesnika u našoj Srbiji. Medicinski i etički je neprihvatljivo da nam bolesnici umiru čekajući inovativne lekove, a ima ih u susednim zemljama", upozorio je Delić.

(Beta, 11.04.2026)

