Veliki broj vernika okupio se da dočeka spuštanje Blagodatnog ognja u Hramu Svetog groba

Beta

Veliki broj hrišćanskih vernika okupio se danas u Starom gradu Jerusalima povodom pravoslavne ceremonije Svete svetlosti, silaska Blagodatnog ognja u Hram Svetog groba uoči pravoslavnog Uskrsa, a ceremonija se odvijala pod nadzorom izraelske policije.

Izraelske vlasti su posle proglašenja dvonedeljnog primirja u američko-izraelskom ratu protiv Irana prošlog utorka ponovo otvorile sveti kompleks u Jerusalimu nakon što je 40 dana bio zatvoren.

Zbog tenzija na Bliskom istoku policajci su raspoređeni da čuvaju godišnju ceremoniju spuštanja Blagodatnog ognja u jerusalimski Hram Svetog groba.

Tokom proslave za vernike koji Uskrs slave po gregorijanskom kalendaru prošle nedelje prilaz svetom kompleksu je bio ograničen.

Na Veliku subotu, u Jerusalimu, na bogosluženju uoči pravoslavnog Vaskrsa, svake godine već vekovima, u Crkvi Svetog groba (Hram vaskrsenja Hristovog) sa neba silazi Blagodatni oganj, plamen koji se čudesno pojavljuje na Svetom grobu, prenosi danas Radio-televizija Srbije (RTS).

Pojava Blagodatnog ognja na grobu Isusa Hrista za vernike predstavlja vidljivu projavu Duha svetoga i potvrdu Hristovog vaskrsenja.

Blagodatni oganj iz Jerusalima prenosi se na Veliku subotu specijalnim avionima do određenih destinacija u kandilima koja su napravljena na način da plamen ostane upaljen tokom avionskog leta.

U Hramu Svetog Save u Beogradu večeras će se, pre ponoćne liturgije, vernicima deliti plamen Svetog i Blagodatnog ognja sa Hristovog groba u Jerusalimu.

Plamen koji je osvetlio Crkvu Svetog groba u Jerusalimu prenet je avionom grčke vlade u Atinu na Veliku subotu, a zatim će biti deljen širom zemlje za ponoćnu Uskršnju službu, preneli su grčki mediji.

Na ceremoniji koja se ponavlja svake godine oganj se dočekuje na aerodromu sa počastima pre nego što krene na put do crkava širom Grčke.

(Beta, 11.04.2026)

Deljenje Blagodatnog ognja u Hramu Svetog Save u Beogradu

