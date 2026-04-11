Vremenska prognoza za nedelju, 12. april: Sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplo

Vreme u Srbiji će sutra ujutru biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ujutru je ponegde moguć slabi mraz, a pre podne oblačno vreme.

Duvaće slab do umeren istočni vetar.

Najniža temperatura biće od jedan do šest, a najviša dnevna od 17 do 20 stepeni.

Vreme u Beogradu će sutra ujutru i prepodne biti umereno oblačno, a popodne pretežno sunčano.

Duvaće slab i umeren istočni vetar.

Najniža temperatura biće od tri do šest, a najviša dnevna oko 19 stepeni.

Do kraja nedelje očekuje se promenljivo oblačno i postepeno toplije vreme, a od ponedeljka suvo, u utorak mestimično sa kišom.

U košavskom području od ponedeljka duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata, u Podunavlju i Pomoravlju imati udare olujne jačine.

Biometeorološka prognoza za nedelju, 12. april:

Biometeorološka situacija pogodovaće hroničnim bolesnicima i svim osetljivim osobama, savetuje se slojevito odevanje zbog osetne razlike između jutarnjih i maksimalnih dnevnih temperatura vazduha.

(Beta, 11.04.2026)