Vremenska prognoza za nedelju, 12. april: Sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplo
Vreme u Srbiji će sutra ujutru biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Ujutru je ponegde moguć slabi mraz, a pre podne oblačno vreme.
Duvaće slab do umeren istočni vetar.
Najniža temperatura biće od jedan do šest, a najviša dnevna od 17 do 20 stepeni.
Vreme u Beogradu će sutra ujutru i prepodne biti umereno oblačno, a popodne pretežno sunčano.
Duvaće slab i umeren istočni vetar.
Najniža temperatura biće od tri do šest, a najviša dnevna oko 19 stepeni.
Do kraja nedelje očekuje se promenljivo oblačno i postepeno toplije vreme, a od ponedeljka suvo, u utorak mestimično sa kišom.
U košavskom području od ponedeljka duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata, u Podunavlju i Pomoravlju imati udare olujne jačine.
Biometeorološka prognoza za nedelju, 12. april:
Biometeorološka situacija pogodovaće hroničnim bolesnicima i svim osetljivim osobama, savetuje se slojevito odevanje zbog osetne razlike između jutarnjih i maksimalnih dnevnih temperatura vazduha.
(Beta, 11.04.2026)