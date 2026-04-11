Vremenska prognoza za subotu, 11. april: Oblačno sa slabom kišom i vetrom, do 17 stepeni
Beta pre 1 sat
Vreme u Srbiji će danas ujutru biti pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom i mrazom, na planinama sa snegom, a posle podne vedrije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.
Najniža temperatura će biti od dva stepena do sedam stepeni, a najviša od 14 do 17 stepeni.
Vreme u Beogradu će danas u prvom delu dana biti pretežno oblačno, uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše.
Posle podne se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i suvo vreme, sa slabim severozapadnim vetrom.
Najniža temperatura biće od četiri do sedam stepeni, a najviša dnevna oko 15 stepeni.
(Beta, 11.04.2026)