Vučević: „Datum izbora nije najvažniji, ne možemo rušiti svoju kuću dok duvaju orkani u svetu“

Beta pre 2 sata

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da svakako očekuje parlamentarne izbore do kraja godine, ali da je manje bitno da li će biti za tri ili šest meseci, jer "ko se ozbiljno bavi politikom, mora biti spreman za izbore i za tri i za šest meseci".

"Ako nemate politiku, ako je to samo zbrajanje nekih imena na nekoj listi, bežanje od odgovornosti, ne znači vam ništa da li je to jun, jul, novembar ili decembar", rekao je Vučević, za Radio televiziju Srbiju (RTS).

On je naglasio da nije najvažniji datum održavanja izbora, već društveni mir.

"Društveni mir je najvažnija stvar za Srbiju, upravo razumejući sve ove događaje i turbulentna dešavanja na geopolitičkoj sceni. Ne možemo rušiti sopstvenu kuću dok duvaju ovakvi orkanski vetrovi, uragani, moramo se sačuvati i urediti svoju kuću kao svoju porodicu", rekao je Vučević.

(Beta, 11.04.2026)