Drama u Ormuzu! Iran ne može da locira mine koje je postavio, u moreuz ušli američki ratni brodovi: "Nemaju ni hrabrosti ni volje"

Američki i iranski zvaničnici održavaju pregovore u Islamabadu uz posredovanje Pakistana, dok Iran postavlja uslove za direktne razgovore.

Tramp je rekao da su SAD počele čišćenje mina u Ormuskom moreuzu kao uslugu drugim državama, dok su iranski brodovi za postavljanje mina uništeni. Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas da se veliki broj praznih naftnih tankera kreće ka Sjedinjenim Američkim Državama da bi utovarili američku naftu i gas. Američki "Aksios" je javio da je nekoliko brodova američke mornarice prošlo danas kroz Ormuski moreuz. "Imamo više nafte nego sledeće dve najveće naftne