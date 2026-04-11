MSP Rusije: Malo je verovatno da će Moskva odobriti Kijevu duže primirje

Ruski predsednik Vladimir Putin objavio je uskršnje primirje Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da će Kijev poštovati uskršnji prekid vatre Moskva verovatno neće odobriti Kijevu dugoročni prekid vatre, izjavio je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. - Malo je verovatno da je u interesu Rusije da dozvoli Ukrajini da iskoristi dužu pauzu za pregrupisavanje, izgradnju utvrđenja, jačanje vojnih kapaciteta i pokretanje nove