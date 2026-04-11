Otkriveno u kom je stanju iranski ajatolah Modžtaba Hamnei i koje povrede ima nakon što je ranjen u napadu

U istom napadu poginuo je njegov otac, prethodni vrhovni vođa Ali Hamnei, i više članova porodice.

Modžtaba Hamnei nije viđen u javnosti od februara i učestvuje u radu putem audio-konferencija. Novi iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei navodno se oporavlja od teških povreda lica i nogu zadobijenih u vazdušnom napadu na kompleks vrhovnog vođe u Teheranu, u kojem je ubijen njegov otac i prethodnik Ali Hamnei, preneo je Rojters, pozivajući se na izvore. Prema tim navodima, koji nisu nezavisno potvrđeni, Hamnei je ranjen na početku rata 28. februara, dok se