"Pravda još nije zadovoljena" Pre tačno 27 godina ubijen Slavko Ćuruvija: Ubice ispalile s leđa čak 17 metaka

Apelacioni sud je 2024. godine oslobodio ranije osuđene pripadnike Državne bezbednosti, dok Vrhovni sud utvrdio kršenja pravila, ali suđenje ne može biti ponovljeno.

Šef delegacije EU je izjavio da pravda nije zadovoljena i istakao važnost bezbednosti novinara za demokratiju. Na današnji dan pre 27 godina ubijen je novinar i vlasnika lista "Dnevni telegraf" i nedeljnika "Evropljanin" Slavko Ćuruvija. Slavko Ćuruvija je ubijen 11. aprila 1999. tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, u haustoru zgrade u kojoj je stanovao u centru Beograda. Ubice su u Ćuruviju s leđa ispalile 17 metaka. Nezavisno udruženje novinara