Saniran kvar u trafostanici Filmski grad; najveći broj korisnika dobio struju

Manji broj korisnika dobiće struju vrlo brzo Kvar se dogodio oko 20:40 časova Ekipe EDS-a sanirale su kvar u trafostanici Filmski grad i najveći broj korisnika je dobio električnu energiju, saopštio je Centar za odnose javnošću EDS-a. Preostali manji broj korisnika dobiće električnu energiju vrlo brzo. Zbog kvara na mreži srednjeg napona večeras su bez struje ostali korisnici u delovima beogradskih opština Rakovica i Čukarica, rečeno je ranije Tanjugu iz EDS. Kvar