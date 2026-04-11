"Sledeća destinacija - Mars!" Tramp čestitao članovima posade misije "Artemis II" na uspehu: "Ne mogu biti ponosniji, čekam vas u Beloj kući!"

Predsednik SAD Donald Tramp čestitao je astronautima misije 'Artemis II' na uspešnom povratku na Zemlju.

Izrazio je ponos zbog njihovog uspeha i najavio da će ih ugostiti u Beloj kući. Predsednik SAD Donald Tramp čestitao je članovima posade misije "Artemis II" na uspešnom povratku na Zemlju nakon istorijskog, desetodnevnog preleta oko Meseca. "Čestitam sjajnoj i veoma talentovanoj posadi 'Artemis II'", naveo je Tramp na mreži "Truth". "Čitavo putovanje je bilo spektakularno, sletanje je bilo savršeno i, kao predsednik Sjedinjenih Država, ne mogu biti ponosniji!