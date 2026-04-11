Ubijen mladić (25) u Leskovcu: Uhapšen muškarac, sumnja se da je pucao nasred ulice, pa u kafiću
Blic pre 32 minuta
Žrtva je pokušala da se sakrije, ali je preminula na licu mesta od zadobijenih povreda Nakon incidenta, osumnjičeni je pobegao, ali ga je policija ubrzo identifikovala i uhapsila Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, nakon intenzivnog rada, uhapsili su V.
D. (1999) iz Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On se sumnjiči da je noćas, oko 1.20 časova ubio oštećenog mladića (25) u Leskovcu. Kako se sumnja, najpre na ulici ispalio više hitaca u pravcu dvadesetpetogodišnjeg muškaraca, a potom i u ugostiteljskom objektu u Ulici Slavka Zlatanovića, gde je ubijeni mladić pokušao da se sakrije, usled