Ubijen mladić (25) u Leskovcu: Uhapšen muškarac, sumnja se da je pucao nasred ulice, pa u kafiću

Žrtva je pokušala da se sakrije, ali je preminula na licu mesta od zadobijenih povreda Nakon incidenta, osumnjičeni je pobegao, ali ga je policija ubrzo identifikovala i uhapsila Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, nakon intenzivnog rada, uhapsili su V.

D. (1999) iz Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On se sumnjiči da je noćas, oko 1.20 časova ubio oštećenog mladića (25) u Leskovcu. Kako se sumnja, najpre na ulici ispalio više hitaca u pravcu dvadesetpetogodišnjeg muškaraca, a potom i u ugostiteljskom objektu u Ulici Slavka Zlatanovića, gde je ubijeni mladić pokušao da se sakrije, usled