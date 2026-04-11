Ana Brnabić reagovala na studentsku akciju, oni joj postavili samo jedno pitanje

Studenti u blokadi najavili su novu akciju, poslatu mejlom svima koji su im dali potpis na terenu, poručivši da „studenti pobeđuju“.

Prva koja je reagovala na tu akciju je predsednica skupštine Ana Brnabić. „Odlična ideja! Na izborima se pobeđuje tako što WiFI mreže preimenujete u „Studenti pobeđuju“! Ovi kad bi vodili Srbiju ekonomska politika bi im bila – promenite naziv vaše WiFi mreže u „Povećavamo plate“! Valjda bi se onda, magično, povećale plate… U odnosu na ove i ZLF deluje kao ozbiljna stranka“,napisala je Brnabić na društvenoj mreži Iks. Odlična ideja! Na izborima se pobeđuje tako što