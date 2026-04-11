Karlik Džons potpisao novi ugovor sa Partizanom (VIDEO)

Danas pre 6 sati  |  Nenad Radojevic
Najbolji košarkaš Partizana Karlik Džons nosiće crno-beli dres i u narednoj sezoni.

Plejmejker je potpisao novi ugovor sa klubom iz Humske do 2028. godine, što je potvrdio i Partizan po završetku evroligaškog meča sa Žalgirisom. – Nadam se da ću moći da izmamim osmeh ljudima u ovim teškim vremenima. Svi ljudi su u žalosti, ali nadam se da je bar ovo jedna lepa vest. Bilo je ponuda drugih klubova, ali ja sam srećan ovde. Moja porodica uživa ovde, nije bilo potrebno mnogo razmišljanja – rekao je Džons. Karlik Džouns je potpisao ugovor i nosiće dres
Povezane vesti »

Karlik Džons uneo malo radosti u crno-bela srca: Javljali su se klubovi, ali sam rekao agentu da sam srećan u Partizanu

Karlik Džons uneo malo radosti u crno-bela srca: Javljali su se klubovi, ali sam rekao agentu da sam srećan u Partizanu

Kurir pre 48 minuta
Jokić preskočio derbi, drugi tim Denvera bolji od rezervista Oklahome

Jokić preskočio derbi, drugi tim Denvera bolji od rezervista Oklahome

RTS pre 39 minuta
Jokić pred ispadanjem iz MVP trke, sve se rešava u poslednjem kolu

Jokić pred ispadanjem iz MVP trke, sve se rešava u poslednjem kolu

RTS pre 9 minuta
Topić iskoristio minute i zabeležio dabl-dabl protiv Denvera

Topić iskoristio minute i zabeležio dabl-dabl protiv Denvera

RTS pre 24 minuta
Karlik Džons uneo malo radosti u crno-bela srca: Javljali su se klubovi, ali sam rekao agentu da sam srećan u Partizanu

Karlik Džons uneo malo radosti u crno-bela srca: Javljali su se klubovi, ali sam rekao agentu da sam srećan u Partizanu

Kurir pre 48 minuta
Beker: Računajte na Đokovića sve dok igra

Beker: Računajte na Đokovića sve dok igra

Sport klub pre 9 minuta