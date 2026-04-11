Karlik Džons potpisao novi ugovor sa Partizanom (VIDEO)

Najbolji košarkaš Partizana Karlik Džons nosiće crno-beli dres i u narednoj sezoni.

Plejmejker je potpisao novi ugovor sa klubom iz Humske do 2028. godine, što je potvrdio i Partizan po završetku evroligaškog meča sa Žalgirisom. – Nadam se da ću moći da izmamim osmeh ljudima u ovim teškim vremenima. Svi ljudi su u žalosti, ali nadam se da je bar ovo jedna lepa vest. Bilo je ponuda drugih klubova, ali ja sam srećan ovde. Moja porodica uživa ovde, nije bilo potrebno mnogo razmišljanja – rekao je Džons.