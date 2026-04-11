Manje gužve samo na Batrovcima, primena EES izazvala usporenja

Jedine gužve na graničnim prelazima na izlazu iz Srbije beleže se na Batrovcima, gde automobili čekaju oko sat vremena, ukazuju podaci Uprave granične policije za 17.15 časova.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja na izlazu za sve kategorije vozila. Puna primena EES sistema (Entry/Exit System) za ulazak u zemlje EU i Šengena počela je danas, pa su se na nekim graničnim prelazima tokom dana stvarale gužve. Kako je u popodnevnim časovima javio reporter Insajdera, na prelazu Batrovci se do izlaznog punkta čekalo sat do dva, a onda je sledilo čekanje od najmanje dva sata do ulaza u Hrvatsku. Auto-moto savez Srbije (AMSS) navodi da