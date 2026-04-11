Nikola Jokić mora da odigra meč protiv Sparsa ukoliko želi da ostane u MVP trci

Centar Denvera Nikola Jokić nije igrao u pobedi svog tima nad Oklahomom rezultatom 127:107.

Njega je, baš kao i ostale članove prve petorke trener Majk Meloun odmarao za plej-of koji uskoro počinje, a čini se da je isti plan i za poslednju utakmicu regularnog dela sezone protiv San Antonio Sparsa. Ipak, ukoliko to bude slučaj Jokić će ostati izvan MVP trke budući da je do sada odigrao 64 utakmice, te bi mogao ostati ispod granice od 65 odigranih mečeva, koja je neophodna za konkurisanje za glavne individualne nagrade, te bi automatski izgubio prava da se