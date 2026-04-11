Određen pritvor vozaču automobila koji je usmrtio devojčicu u Novom Pazaru

Vozaču automobila S. M (2002), koji je upravljao vozilom koje je usmrtilo jednu i povredilo drugu devojčicu u Novom Pazaru, određen je pritvor, objavlio je portal Sandžak Danas. Podsetimo, u sudaru automobila i trotineta poginula je šesnaestogodišnja devojčica, dok je druga teško povređena i nalazi se u novopazarskoj bolnici. Kako piše portal Sandžak Danas, vozaču automobila S.M. određen je pritvor. Saobraćajna nezgoda dogodila se na magistralnom putu kod Novog