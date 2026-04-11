Penjaroja: Džons je jedan od najboljih u Evroligi, jako je bitno da ga je klub zadržao

Košarkaši Partizana nisu uspeli da savladaju kod kuće ekipu Žalgirisa u meču 37. kola Evrolige.

Litvanski tim je slavio u Beogradskoj areni rezultatom 83:74. Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja istakao je da je ekipa Žalgirisa igrala bolje od njegovog tima i zasluženo došla do pobede. – Čestitam Žalgirisu, mislim da su igrali bolje od nas i da su zasluženo pobedili – naveo je Penjaroja na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni. Crno-beli zauzimaju 16. mesto na tabeli Evrolige sa 15 pobeda i 22 poraza. – Popravili smo odbranu u drugom poluvremenu,