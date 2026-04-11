Tabela i kalkulacije: Zvezda ima male šanse za plej-of Evrolige, a može da završi i na 10. mestu

Košarkaši Crvene zvezde pobedom nad Asvelom osigurali su plasman u doigravanje Evrolige.

Pobedom u Lionu rezultatom 106:93 u pretposlednjem kolu regularnog dela sezone u Evroligi, crveno-beli se trenutno nalaze na sedmom mestu na tabeli i imaju isti skor (20-16), kao i Panatinaikos i Monako. Porazom Dubaija u Sarajevu od Efesa rezultatom 85:69, izvesno je da će crveno-beli nakon regularnog dela sezone u Evroligi biti među deset najboljih ekipa i igrati barem u plej-inu. I dalje postoji teoretska šansa da se Zvezda nađe i među najboljih šest ekipa, što