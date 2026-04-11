Oglasio se Miško Ražnatović! Za Nikolu Topića prvi od mnogih...

Košarkaši menadžer Miodrag Miško Ražnatović oglasio se nakon prvog dabl-dabl učinka Nikole Topića.

Topić je prethodno veče u porazu svoje Oklahome od Denvera 127:107) imao dvocifrene brojke u dve kolone - 14 poena, 11 asistencija i dva skoka, uz šut iz igre 6/12 za 39 minuta na terenu. Mladom srpskom košarkašu ovo je bila ujedno i najbolja utakmica u dosadašnjem delu NBA karijere. – Prvi od mnogih NBA dabl-dabl učinaka za Nikolu Topića – napisao je Ražnatović na društvenim mrežama. B92